KSOE erhält dieses Jahr als erster koreanischer Schiffbauer Auftrag über Bau von LNG-Tanker

Photo : YONHAP News

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) hat als erste südkoreanische Schiffbaufirma in diesem Jahr Aufträge über den Bau von LNG (Flüssigerdgas)-Transportschiffen erhalten.Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, mit in Bermuda und Europa ansässigen Reedereien Lieferverträge über vier LNG-Tanker im Wert von 745 Millionen Dollar unterzeichnet zu haben.KSOE ist eine Sub-Holding der Unternehmensgruppe von Hyundai Heavy Industries. Hyundai Heavy Industries und Hyundai Samho Heavy Industries der Gruppe werden je zwei Tanker bauen, damit diese ab Juni 2023 ausgeliefert werden.KSOE hat im laufenden Jahr Aufträge über 42 Schiffe im Wert von 2,9 Milliarden Dollar erhalten, was 19 Prozent des Zielwerts von 15,7 Milliarden Dollar entspricht.Das weltweite Schiffsauftragsvolumen schrumpfte im ersten Halbjahr dieses Jahres um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Lediglich sechs LNG-Tanker wurden bestellt, während es im Vorjahreszeitraum noch 31 Einheiten waren.