Rückkehr eines nordkoreanischen Flüchtlings von Überwachunsgeräten südkoreanischer Armee erfasst

Photo : KBS News

Laut Untersuchungsergebnissen sind Szenen der jüngsten Rückkehr eines nordkoreanischen Flüchtlings nach Nordkorea von Überwachungsgeräten der südkoreanischen Armee erfasst worden.Nordkorea hatte am Wochenende mitgeteilt, dass der Überläufer mit Covid-19-Symptomen am 19. Juli heimlich aus Südkorea nach Kaesong zurückgekehrt sei.Südkoreas Vereinigter Generalstab stellte bei einer Untersuchung fest, dass der Mann mit Nachnamen Kim am 18. Juli gegen 2.18 Uhr nahe Yeonmijeong auf der Insel Ganghwa aus dem Taxi ausgestiegen sei. Ein Wachmann auf einem 200 Meter entfernten Wachposten in der Kontrollzone für Zivilisten habe zwar das Licht des Taxis gesehen. Jedoch habe er weder ermittelt, worum es gehe, noch den Vorgesetzten darüber berichtet.Kim sei gegen 2.34 Uhr zu einem Abflussrohr nahe Yeonmijeong gelangt und gegen 2.46 Uhr in den Fluss Han gestiegen. Dann sei er in Richtung Nordkorea geschwommen und habe gegen 4 Uhr nordkoreanischen Boden erreicht, hieß es.Der gesamte Vorgang wurde fünf Mal von Überwachungskameras des Militärs und zwei Mal von einem Wärmebildgerät erfasst.Der Vereinigte Generalstab kündigte an, den Kommandeur der 2. Division der Marineinfanterie, die für die Bewachung der Insel zuständig ist, von seiner Aufgabe zu entbinden und die Verantwortlichen vor das Disziplinarkomitee zu stellen.