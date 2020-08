Bank of Korea: Nordkorea erzielte letztes Jahr 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum

Photo : YONHAP News

Nach Schätzungen der südkoreanischen Zentralbank ist die nordkoreanische Wirtschaft letztes Jahr erstmals seit drei Jahren wieder gewachsen.Die Bank of Korea ging in einem Bericht am Freitag davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas im vergangenen Jahr um 0,4 Prozent zugenommen habe. Damit wurde erstmals seit 2016 ein Zuwachs verzeichnet, als das BIP um 3,9 Prozent zugelegt hatte.Als Grund vermutete ein Mitarbeiter der Notenbank, dass der UN-Sicherheitsrat seine Sanktionen gegen Nordkorea seit Ende 2017 nicht mehr verschärft hatte.Das Außenhandelsvolumen Nordkoreas nahm um 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,24 Milliarden Dollar zu. Die Ausfuhren stiegen um 14,4 Prozent auf 280 Millionen Dollar. Die Einfuhren legten um 14,1 Prozent auf 2,97 Milliarden Dollar zu.Die Bank of Korea schätzt seit 1991 anhand von Daten, die die zuständigen Behörden zur Verfügung stellen, und mittels einer Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Vereinten Nationen die Wachstumsrate der nordkoreanischen Wirtschaft.