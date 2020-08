Südkorea verzeichnet unter führenden OECD-Ländern zweitstärkstes Wachstum

Photo : YONHAP News

Südkorea hat unter führenden OECD-Mitgliedsländern das zweitstärkste Wirtschaftswachstum erzielt.Zwar nahm die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 3,3 Prozent im Vorquartalsvergleich ab, damit fiel der Rückgang aber schwächer aus als in den USA, Deutschland und Frankreich, teilte die 37 Mitgliedsländer zählende Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Sonntag mit.Die internationale Organisation veröffentlichte die Wachstumsraten zu 13 der Mitgliedsstaaten sowie zu sechs weiteren großen Volkswirtschaften, und zwar China, Russland, Indien, Indonesien, Brasilien und Südafrika.Unter den 14 führenden Ländern lag China mit einem Wachstum von 11,5 Prozent im Zeitraum April bis Juni und verglichen mit dem Vorquartal vorn.Die US-Wirtschaft schrumpfte um 9,5 Prozent. Auch Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien verbuchten zweistellige Rückgänge.In Deutschland fiel das Wirtschaftswachstum im Vorquartalsvergleich 10,1 Prozent geringer aus, in Frankreich um 13,8 Prozent und in Spanien um 18,5 Prozent.Im Schnitt büßten die 14 führenden Volkswirtschaften aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie 9,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung ein.