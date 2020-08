Internationales VAE nehmen von Südkoreanern gebauten ersten Kernreaktor in Betrieb

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den ersten der vier Kernreaktoren des Kernkraftwerks Barakah in Betrieb genommen.



VAE-Premierminister Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum teilte am Samstag auf Twitter mit, dass die VAE den Betrieb des ersten friedlichen Atomkraftwerks in der arabischen Welt erfolgreich aufgenommen hätten. Der Reaktorblock 1 sei mit Kernbrennstoff beladen worden und befinde sich im Probebetrieb.



Das Ziel sei es, alle vier Reaktoren in Betrieb zu nehmen und 25 Prozent des Energiebedarfs der VAE auf eine sichere und stabile Weise zu decken, hieß es.



Beim AKW-Projekt handelt es sich um den Bau von vier Blöcken mit je einem Reaktor des koreanischen Modells APR-1400 mit einer Gesamtleistung von 5.060 Megawatt in Barakah, 270 Kilometer westlich von Abu Dhabi.



Ein vom südkoreanischen Stromversorger KEPCO geführtes Konsortium hatte im Dezember 2009 den Zuschlag für das Projekt erhalten und im Juli 2012 die Bauarbeiten aufgenommen.