Exportrückgang verlangsamt sich im Juli in einstelligen Bereich

Photo : KBS News

Südkoreas Ausfuhren sind zwar auch im Juli geschrumpft, der Rückgang war jedoch erstmals seit vier Monaten im einstelligen Bereich.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Samstag ging das Exportvolumen im Juli um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 42,83 Milliarden Dollar zurück.Damit wurde zum ersten Mal ein einstelliger Rückgang verbucht, nachdem seit April stets ein zweistelliger Einbruch gemeldet worden war. Im April war das Exportvolumen infolge der Corona-Pandemie um 25,5 Prozent abgesackt.Bei sechs von 15 wichtigsten Exportartikeln konnte wieder ein Plus verzeichnet werden, darunter Bio- und Gesundheitsprodukte, Computer, Halbleiter und Schiffe. Die Computerexporte legten um 77,1 Prozent zu.Die Autoexporte schrumpften zwar erneut und um 4,2 Prozent. Der Rückgang fiel jedoch nach 33,3 Prozent im Vormonat kleiner aus.Die Einfuhren nahmen um 11,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 38,56 Milliarden Dollar ab. In der Handelsbilanz wurde mit 4,27 Milliarden Dollar den dritten Monat in Folge ein Überschuss erzielt.