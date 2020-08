Koreanisch wird zweite Fremdsprache in indischen Schulen

Photo : YONHAP News

Koreanisch kann offiziell als zweite Fremdsprache an indischen Schulen unterrichtet werden.Die indische Regierung gab letzte Woche eine neue Bildungspolitik bekannt. Demnach wurde Koreanisch neben Thailändisch und Portugiesisch neu auf die Liste der für den zweiten Fremdsprachenunterricht empfohlenen Fächer gesetzt.Gemäß der Maßnahme können Schüler in Indien ab der ersten Mittelschulklasse Koreanisch als zweite Fremdsprache lernen.An 15 indischen Schulen wird zwar der Koreanisch-Unterricht probeweise angeboten, jedoch ist es das erste Mal, dass Koreanisch als reguläres Fach aufgenommen wurde.Gleichzeitig wurde Chinesisch aus der Liste der zweiten Fremdsprachen gestrichen.Die Entscheidung wird offenbar auf die steigende anti-chinesische Stimmung in Indien zurückgeführt, nachdem bei einem Zusammenstoß zwischen Truppen beider Länder an der Grenze in der Himalaya-Region Mitte Juni etwa 20 indische Soldaten ihr Leben verloren hatten.