Danielle Kang gewinnt erstes LPGA-Turnier nach Corona-Pause

Photo : Getty Images Bank

Danielle Kang, eine koreanischstämmige US-Golferin, hat das erste Turnier auf der nun wieder aufgenommenen LPGA-Tour gewonnen.Kang beendete bei der Drive On Championship am Sonntag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Ohio die dritte Runde mit zwei unter Par. Mit insgesamt sieben unter Par (209 Schläge) siegte sie mit einem knappen Vorsprung von einem Schlag vor Celine Boutier aus Frankreich.Damit verzeichnete die 27-Jährige ihren vierten Sieg auf der LPGA-Tour.Die Meisterschaft in Ohio war das erste Turnier nach der Wiederaufnahme der Saison, die angesichts der Ausbreitung von Covid-19 nach den Australian Open am 16. Februar unterbrochen worden war.Die Drive On Championship wurde neu eingeführt, um Golferinnen angesichts der pandemiebedingt abgesagten Turniere Startchancen zu geben.