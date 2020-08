BTS wollen bald neue Single „Dynamite“ veröffentlichen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS wird am 21. August eine auf Englisch gesungene neue Single veröffentlichen.Die Gruppe gab am Montag in sozialen Medien bekannt, dass die digitale Single „Dynamite“ heißen werde.Die Mitglieder der siebenköpfigen Band hatten am 27. Juli in einer Live-Streaming-Sendung die Veröffentlichung einer digitalen Single angekündigt.Sie hätten geglaubt, dass es besser zu dem Song passe, wenn er auf Englisch gesungen werde, hieß es damals.BTS bereiten auch ein neues Album vor, das sie im zweiten Halbjahr veröffentlichen wollen. Nachdem sie ihre Welttournee angesichts der Corona-Pandemie abgesagt hatte, startete die Gruppe Vorbereitungen für die Produktion eines neuen Albums und zeigte den Fans den Prozess.