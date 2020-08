LG Chem im ersten Halbjahr Weltmarktführer bei Elektroauto-Batterien

Photo : YONHAP News

LG Chem hat im ersten Halbjahr den globalen Markt für Elektroauto-Batterien angeführt.Nach Angaben von SNE Research, einem Marktforschungsunternehmen im Energiesektor, schrumpfte das entsprechende Marktvolumen im Zeitraum von Januar bis Juni um 23 Prozent im Vorjahresvergleich auf 42,6 Gigawattstunden.Drei südkoreanische Unternehmen konnten trotzdem große Zuwächse verzeichnen, während die meisten Hersteller in Konkurrenzstaaten wie Japan und China Anteilsrückgänge erlitten.LG Chem erreichte mit 24,6 Prozent Anteil (10,5 verbrauchte Gigawattstunden) erstmals die Spitzenposition in einem Halbjahr. Verglichen mit dem Vorjahreszeitrum nahm die Nutzung seiner Batterien um 82,8 Prozent zu, damit konnte das Unternehmen von Platz vier auf Platz eins vorrücken.Samsung SDI verbesserte sich mit sechs Prozent Anteil um einen Rang auf Platz vier. Es wurden 2,6 Gigawattstunden verwendet, damit 34,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.SK Innovation landete mit 3,9 Prozent Anteil auf Platz sechs, drei Ränge höher als im Vorjahr. Die Firma kam auf 1,7 Gigawattstunden, ein Plus von 66 Prozent.