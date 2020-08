Börse in Seoul startet mit Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Hauptindex Kospi beendete den Handel 0,07 Prozent fester bei 2.251,04 Zählern.Der Streit zwischen den USA und China, den beiden wichtigsten Handelspartnern Südkoreas, belastete den Kospi.Dieser konnte jedoch zulegen, nachdem Aktien von Herstellern von Elektroautobatterien zulegen konnten und positive Daten zum Einkaufsmanagerindex in China für Juli veröffentlicht worden waren.Die Verkäufe durch ausländische Anleger hätten nachgelassen, nachdem Daten zur chinesischen Wirtschaft veröffentlicht worden seien, sagte Choi Yoo-joon von Shinhan Financial Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.