Südkoreanisches Konsulat in Los Angeles wegen Corona-Kontaktperson geschlossen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Generalkonsulat in Los Angeles ist vorübergehend geschlossen worden, weil ein Mitarbeiter Kontakt mit einem bestätigten Corona-Infizierten hatte.Das Generalkonsulat gab in einer Pressemitteilung am Montag (Ortszeit) die Sofortmaßnahme bekannt. Für die Desinfektion sei die Vertretung für einen Tag geschlossen worden.Ein Mitarbeiter im Büro für konsularische Dienste habe gemeldet, dass er mit einem Bekannten vor dessen Rückkehr nach Südkorea mehrere Tage zusammen verbracht habe. Dieser sei nach der Rückkehr positiv auf Covid-19 getestet worden, hieß es.Daher will das Konsulat die Kontaktperson und weitere Mitarbeiter in dem Büro auf Covid-19 testen lassen. Zudem werden die konsularischen Dienste für den Schutz der Gesundheit der Konsulatsbesucher bis 7. August eingestellt.