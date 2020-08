Jugendliche in Südkorea schlafen nur sieben Stunden

Photo : YONHAP News

Jugendliche in Südkorea schlafen im Schnitt sieben Stunden und 18 Minuten pro Nacht.Über die Hälfte leidet unter Schlafmangel.Entsprechende Untersuchungsergebnisse gab das Nationalinstitut für Jugendpolitik am Montag bekannt. Das Institut befragte von Mai bis Juli letzten Jahres 8.201 Schüler ab der vierten Grundschulklasse und 310 Lehrer.Die befragten Grundschüler schlafen im Schnitt acht Stunden und 41 Minuten. Die Schlafzeit fiel bei den Mittelschülern auf sieben Stunden und 21 Minuten und bei den Oberschülern auf sechs Stunden und drei Minuten.Verglichen mit dem Durchschnitt der OECD-Mitgliedsländer von acht Stunden und 22 Minuten schlafen die Jugendlichen in Südkorea viel weniger.55,2 Prozent der Schüler klagten über Schlafmangel. Als Grund für zu wenig Schlaf nannten 62,9 Prozent, damit der größte Anteil, das Lernen. 49,8 Prozent gaben die Internetnutzung an, 43,1 Prozent Unterricht in einem privaten Lehrinstitut und bei einem Privatlehrer.Je schlechter die finanzielle Lage der Familie, desto kürzer ist die Schlafzeit. Die Jugendlichen aus dem oberen Drittel der Einkommensskala schlafen sieben Stunden und 37 Minuten, die aus dem mittleren Drittel sieben Stunden und zehn Minuten. Bei den Jugendlichen aus dem unteren Drittel beträgt die Schlafzeit lediglich sechs Stunden und 52 Minuten.