USA ernennen neuen Gesandten für Verhandlungen über Aufteilung von Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Die USA haben einen neuen Gesandten für die Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten mit Südkorea ernannt.Auf die Frage von KBS nach dem Nachfolger von James DeHart antwortete ein Sprecher des US-Außenministeriums, das Büro für politisch-militärische Angelegenheiten freue sich darauf, Dona Welton als neue hochrangige Unterhändlerin zu präsentieren. Letzte Woche habe das Büro bekannt gemacht, dass James DeHart neuer Koordinator für die arktische Region sei.Welton war bis vor kurzem als stellvertretende Missionschefin an der US-Botschaft in Afghanistan tätig. Sie hatte zuvor in Japan und Indonesien sowie bei der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen gedient.Welton wird ab Herbst die Zuständigkeit für Verhandlungen zur Erneuerung des entsprechenden Abkommens mit Japan sowie die festgefahrenen Verhandlungen mit Südkorea übernehmen.Seoul und Washington hatten sich laut Informationen Ende März vorläufig geeinigt, Südkoreas Anteil an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea um 13 Prozent anzuheben. US-Präsident Donald Trump verweigerte jedoch die Einigung und forderte eine Anhebung um fast 50 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar.