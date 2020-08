WHO stellt Nordkorea im ersten Halbjahr 940.000 Dollar wegen Covid-19 bereit

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im ersten Halbjahr Nordkorea Güter zur Eindämmung von Covid-19 im Wert von 940.000 Dollar bereitgestellt.Das habe ein am Montag veröffentlichter Bericht der WHO über ihre Aktivitäten zur Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 ergeben, berichtete der US-Sender Radio Free Asia.In dem Bericht steht, dass die WHO vom vergangenen Februar bis Ende Juni 58 Ländern rund 320 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt habe. 0,3 Prozent davon, 940.000 Dollar, seien für Nordkorea eingesetzt worden.Für den Iran wurden 75 Millionen Dollar eingesetzt, damit so viel wie für kein anderes Land. Nigeria und die Demokratische Republik Kongo folgten mit jeweils 17 Millionen Dollar. Südsudan und Afghanistan erhielten jeweils zwölf Millionen Dollar Hilfe.Die Organisation stellte Nordkorea 1.000 Sets von Covid-19-Reagenzien Primer und Probe sowie 900 Stück persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung. Mit Stand vom 16. Juli wurden 1.211 Einwohner in Nordkorea mit Unterstützung der WHO auf Covid-19 getestet, bei allen war das Ergebnis negativ.