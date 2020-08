Kasseneinnahmen von „Peninsula“ in Asien übertreffen 40 Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Die Kasseneinnahmen des koreanischen Zombiefilms „Peninsula“ in Südkorea und sieben weiteren asiatischen Ländern haben die Marke von 40 Millionen Dollar übertroffen.Laut dem Filmverleih NEW übertraf das Einspielergebnis des Streifens in Taiwan in der dritten Woche nach dem Filmstart am 15. Juli zehn Millionen Dollar. Damit wurde „Peninsula“ der erfolgreichste Film in diesem Jahr in Taiwan.In Vietnam erreichten die Kasseneinnahmen 3,33 Millionen Dollar. Damit überholte die Produktion den Oscar-Gewinner „Parasite“ und wurde der bisher erfolgreichste südkoreanische Film in dem Land.In Singapur wurde die Schwelle von 1,5 Millionen Dollar übertroffen. In Laos landete der Film mit dem Kinostart am 29. Juli auf Platz eins beim Kartenverkauf.Der Film von Regisseur Yeon Sang-ho wird im August in Nordamerika und Nordeuropa in die Kinos kommen.