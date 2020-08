Südkorea meldet 34 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der täglichen bestätigten Corona-Neuinfektionen am Montag wieder auf über 30 geklettert.Am Vortag konnte die 30er-Marke unterschritten werden, nachdem drei Tage lang über 30 Neuinfektionen gemeldet worden waren.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Montag 34 neue Ansteckungsfälle bestätigt. Bislang seien 14.423 Infizierte im Land erfasst worden.Bei 13 Fällen handelt es sich um lokale Infektionen. 21 Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 301.