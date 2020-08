Ministerium legt Corona-Schutzmaßnahmen für Reifeprüfung vor

Photo : YONHAP News

Bei der landesweiten Reifeprüfung am 3. Dezember werden Trennwände an allen Stühlen an den Prüfungsorten eingerichtet, um Prüflinge vor Covid-19 zu schützen.Für die Abstandshaltung wird die Zahl der Prüflinge pro Klassenzimmer reduziert.Entsprechende Maßnahmen gab das Bildungsministerium am Dienstag bekannt. Das Ressort wolle auf der Grundlage gründlicher Kontrollen zur Seucheneindämmung dazu beitragen, dass alle die Prüfung machen könnten.Das Ressort will die Prüflinge in drei Gruppen, allgemeine Prüflinge, in Selbstquarantäne Befindliche und bestätigte Corona-Infizierte, einteilen und getrennte Prüfungsorte für jede Gruppe vorbereiten. Detaillierte Schutzmaßnahmen für die jeweiligen Prüfungsorte werden noch ausgearbeitet.Demnach werden die bestätigten Covid-19-Infizierten im Krankenhaus oder dem Behandlungszentrum für leicht Erkrankte, wo sie stationär behandelt werden, die Prüfung ablegen können. Wer unter häuslicher Quarantäne steht, kann von einer Ausnahmeregelung profitieren und an extra eingerichteten Prüfungsorten die Aufgaben lösen.