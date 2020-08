China lockert Einreisebeschränkungen für Südkoreaner

Photo : KBS News

Inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen China und den USA hat Peking die Einreisebeschränkungen für Südkoreaner gelockert.Die Volksrepublik betont die Freundschaft mit Südkorea, einem Verbündeten der USA, und will die Beziehungen verstärken.Laut einer Regierungsquelle in Peking beschloss die chinesische Regierung, ab Mittwoch Visaanträge von Südkoreanern, die zu Beschäftigungs- und Studienzwecken nach China reisen wollen oder gültige Aufenthaltserlaubnisse haben, wieder entgegenzunehmen.China verbietet wegen der Corona-Pandemie seit Ende März die Einreise von Ausländern grundsätzlich. Südkorea ist das erste Land, für das China eine Lockerung der Einreiserestriktionen beschloss.Die Botschaft und die Generalkonsulate Chinas in Südkorea werden gemäß dem Beschluss ab Mittwoch Visaanträge entgegennehmen. Als Grund für die Entscheidung wird neben der stabilen Corona-Lage in beiden Ländern auch die dringende Notwendigkeit vermutet, für die Erholung des bilateralen Wirtschafts- und Handelsaustauschs die Einreisebeschränkungen zu lockern. Ein weiterer Faktor ist offenbar ein für dieses Jahr vorgesehener Südkorea-Besuch von Präsident Xi Jinping.