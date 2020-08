Nachtklubs in Seoul dürfen unter Auflagen wieder öffnen

Photo : YONHAP News

Einige Nachtklubs und Bars wie sogenannte Colatheks dürfen jetzt unter Auflagen wieder öffnen.Die Stadtverwaltung teilte mit, die Anordnung für ein Versammlungsverbot auf diese Betriebe heute Mittag in eine bedingte Versammlungsbeschränkung umzuwandeln.Die Betriebe sind dabei zur Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen verpflichtet. Dazu zählen das Verbot des Besuchs mehrerer Klubs in kurzen Zeitabständen, das Bereithalten von Masken-Vorräten für Kunden ohne Mundschutz und die Bestimmung eines Zuständigen für Corona-Schutzmaßnahmen. Auch das Einlegen von Pausen sowie die Erstellung einer elektronischen Besucherliste sind Pflicht. Der Einsatz von Luftdesinfektoren wird zwar empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben.Bei einem einmaligen Verstoß wird über den betroffenen Betrieb ein Versammlungsverbot verhängt.Klubs und Kneipen bestimmter Arten in der Hauptstadt durften ab dem 9. Mai nicht mehr öffnen. Anlass waren Infektionshäufungen im Zusammenhang mit Klubs im Viertel Itaewon.Mit Stand von null Uhr am Dienstag kletterte die Zahl der Corona-Infizierten in Seoul um neun innerhalb von 24 Stunden auf 1.621.