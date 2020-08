Profi-Baseballliga setzt probeweise Roboter-Schiedsrichter ein

Photo : YONHAP News

Die koreanische Profi-Baseballliga testet den Einsatz von Roboter-Schiedsrichtern.Die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) teilte am Montag mit, ab Dienstag in Spielen der Futures League, der zweiten Liga, das automatisierte Ball-Strike-System probeweise einzusetzen.Das System wird im Spiel zwischen Hanwha Eagles und LG Twins am Dienstag in Icheon zum ersten Mal genutzt. In insgesamt 26 Spielen in Icheon und Masan werden sogenannte Roboter-Umpires über Fehlwurf und Fehlschlag entscheiden.Die KBO wolle auf der Grundlage der Testergebnisse und Meinungen vor Ort die Machbarkeit der Einführung von Roboter-Schiedsrichtern für die KBO-Liga überprüfen, hieß es.