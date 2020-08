Berichte über abnormale Reaktionen bei vier von 106 Corona-Patienten nach Remdesivir-Verabreichung

Photo : YONHAP News

Vier von 106 Corona-Patienten mit schweren Verläufen oder in einem kritischen Zustand haben nach der Verabreichung von Remdesivir abnormale Reaktionen gezeigt.Das teilte Kwon Jun-wook, stellvertretender Direktor des Hauptquartiers für Krankheitskontrolle, am Dienstag vor der Presse mit. Als Nebenwirkungen wurden ein leichter Anstieg von Leberwerten, Nesselausschlag, anderer Ausschlag und eine frühzeitige Kontraktion der Herzkammern genannt.Die Patienten, denen Remdesivir verabreicht wurde, seien meistens im hohen Alter und hätten Grundkrankheiten. Die Wirksamkeit von Remdesivir überprüfe man gemeinsam mit klinischen Experten weiter, hieß es.Die Regierung hatte durch ein spezielles Importverfahren Remdesivir eingeführt und ab 1. Juli das Arzneimittel zur Verfügung gestellt. Bisher wurde 108 Corona-Patienten in Südkorea das Medikament verabreicht.Remdesivir wurde vom US-Pharmaunternehmen Gilead Sciences eigentlich gegen Ebola entwickelt. Das Arzneimittel gilt für die Behandlung von Covid-19 als wirksam.