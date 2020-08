Wirtschaft Südkoreas Drive-Thru-Teststation überwindet erste Hürde für Anerkennung als internationale Norm

Die von Südkorea im Zuge der Corona-Pandemie entwickelte Drive-Thru-Teststation hat die erste Hürde für die Anerkennung als internationale Norm überwunden.



Das von Südkorea vorgeschlagene Standard Operating Procedure (Standardarbeitsanweisung) für Drive-Thru-Teststationen ist bei der Internationalen Organisation für Normung (ISO) als sogenanntes New work item proposal (NP: Normenantrag) angenommen worden.



Nach einer internationalen Abstimmung in den letzten drei Monaten sei die Entscheidung am Dienstag offiziell bekannt gemacht worden, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit. Südkorea habe im April dem zuständigen Technischen Komitee ISO/TC304 den Normenvorschlag unterbreitet.



NP stellt die erste Stufe im Normungsprozess der ISO dar. Anschließend folgen weitere Schritte, bevor die Anerkennung als internationale Norm erfolgt.



Für die Annahme als NP ist die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln aller Vollmitglieder des zuständigen Technischen Komitees nötig. Auch müssen wenigstens fünf Länder Experten empfehlen, die sich am Normungsprozess beteiligen werden.



Sieben Länder einschließlich Südkoreas empfahlen diesmal Experten.



Derzeit findet auch eine Mitgliederabstimmung für die Annahme der Standardarbeitsanweisung für Walk-Thru-Teststationen als NP statt.