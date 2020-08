Fünf Bahnlinien nach Betriebsstopp wegen Unwettern wieder in Betrieb

Photo : YONHAP News

Nach einem Betriebsstopp wegen Unwettern in den zentralen Regionen verkehren auf fünf von sieben betroffenen Eisenbahnlinien wieder Züge.An sieben Bahnlinien, darunter Chungbuk und Taebaek, kam es zu Schäden wie Überflutungen von Gleisen.Inzwischen wurde die Gyeongbu-Linie, die Seoul und Busan miteinander verbindet, vollständig wiederhergestellt. Die Linien Jungang, Gyeonggang und Janghang sowie ein Teil der Linie Chungbuk wurden vorläufig wiederhergestellt.Auf den betroffenen Abschnitten von zwei weiteren Linien, Taebaek und Yeongdong, konnte der Zugverkehr noch nicht wieder aufgenommen werden. Der Bahnbetreiber Korail befürchtet eine Verzögerung der Wiederinbetriebnahme wegen anhaltenden Regens.Die Schnellzüge KTX fahren auf allen Strecken im Normalbetrieb.Im Falle wichtiger Autobahnen und Landstraßen wurden an 28 Stellen Regenschäden gemeldet. An 26 Stellen wurden die Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen.