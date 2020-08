BTS feiern Weltpremiere von „Dynamite“ bei MTV Music Awards

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS wird ihr neues Lied „Dynamite“ bei den MTV Video Music Awards Ende August erstmals vorführen.Die Gruppe gab auf ihrem offiziellen SNS-Auftritt einen entsprechenden Terminplan für die Werbeaktivitäten für „Dynamite“ bekannt. BTS wurden bei den MTV Awards in drei Kategorien nominiert.Die neue digitale Single und ein offizielles Musikvideo dazu werden am 21. August um 13 Uhr koreanischer Zeit veröffentlicht.Vor und nach der Veröffentlichung wollen BTS in Online-Livesendungen mit Fans zusammenkommen. 30 Minuten vor der Veröffentlichung startet ein Live-Countdown auf YouTube. Um 19 Uhr am Veröffentlichungstag ist eine weitere Livesendung im Live-Streaming-Dienst V Live geplant.