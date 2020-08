Südkorea meldet 33 Neuinfektionen mit Coronavirus

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Dienstag 33 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Es gab 15 lokale Infektionen, 18 Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention beläuft sich die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infizierten im Land auf 14.456.Sechs lokale Ansteckungen wurden in der Provinz Nord-Chungcheong bekannt, fünf in Seoul. Die Provinz Gyeonggi meldete zwei Fälle, Incheon und die Provinz Süd-Gyeongsang jeweils einen Fall.Von den eingeschleppten Fällen reisten jeweils sechs Infizierte aus den USA und Usbekistan ein.Ein weiterer Corona-Patient starb am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg damit auf 302 an.Bisher wurden 13.406 Infizierte genesen aus der Quarantäne entlassen.