Jarasum Jazzfestival findet dieses Jahr online statt

Photo : YONHAP News

Das Jarasum Internationale Jazzfestival findet dieses Jahr zum ersten Mal seit seiner Einführung 2004 online statt.Die Entscheidung gab das Jarasum Jazzzentrum am Mittwoch bekannt. Begründet wurde der Beschluss mit den verschärften Corona-Schutzmaßnahmen in der Hauptstadtregion.Die 17. Auflage des jährlichen Jazzfestivals sollte ursprünglich vom 9. bis 11. Oktober auf dem Inselchen Jara (Jarasum) in Gapyeong in der Provinz Gyeonggi stattfinden. Daran sollten Musiker aus dem In- und Ausland teilnehmen.Die Teilnahme von Musikern aus dem Ausland wurde jedoch inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie ungewiss. Daraufhin beschloss der Veranstalter, lediglich Musiker im Inland einzuladen, und gab bereits die erste Teilnehmerliste bekannt.Jedoch wurde angesichts der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in der Hauptstadtregion und des Plans der Provinzverwaltung zur Risikobewertung für Veranstaltungen schließlich beschlossen, das Festival online abzuhalten.Das Jazzfestival wird vom 9. bis 25. Oktober drei Wochen lang stattfinden.