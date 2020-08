Regierung wird voraussichtlich Chungcheong und Gyeonggi zu Sonderkatastrophenzonen erklären

Photo : YONHAP News

Die von den Unwettern in den letzten Tagen stark betroffenen Regionen Chungcheong und Gyeonggi werden voraussichtlich zu Sonderkatastrophenzonen bestimmt.Ministerpräsident Chung Sye-kyun wies das Innenministerium an, möglichst zügig einen entsprechenden Vorschlag zu überprüfen.Die Erklärung zur Sonderkatastrophenzone kann ein Bürgermeister oder Gouverneur, Leiter der jeweiligen regionalen Katastrophenschutzzentrale, fordern. Sollte das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz den Schritt als angemessen betrachten, erfolgt nach einer Beratung im Zentralkomitee für Sicherheitsmanagement und einer Billigung durch den Premierminister die Verkündung durch den Präsidenten.Die Regierung überprüft derzeit die Angelegenheit, damit möglicherweise bereits am Donnerstag die Erklärung zum Sonderkatastrophengebiet erfolgen kann.In solchen Gebieten kann die Zentralregierung Finanzmittel für die Katastrophenhilfe und den Wiederaufbau bereitstellen sowie administrative und medizinische Unterstützung anbieten.Nach Angaben der Katastrophenschutzzentrale wurden mit Stand 10.30 Uhr am Mittwoch 15 Tote und elf Vermisste im Zuge der Unwetter gemeldet. Sieben Menschen wurden verletzt.