Staudamm Soyang wird erstmals seit drei Jahren geöffnet

Photo : YONHAP News

Der Staudamm Soyang am Fluss Soyang in Chuncheon wird zum ersten Mal seit drei Jahren geöffnet.Die für den Soyang zuständige Filiale der öffentlichen Wassergesellschaft K-Water beschloss, ab 15 Uhr am Mittwoch bis 24 Uhr am 15. August Schleusen zu öffnen.Infolge der starken Regenfälle in den letzten Tagen wurde dort die Obergrenze für den zulässigen Pegel von 190,3 Metern heute gegen 8.30 Uhr überschritten.Die Dammöffnung wird voraussichtlich auf den Wasserspiegel des Flusses Han Einfluss haben. Der Soyang mündet in den Fluss Bukhan, einen Quellfluss des Han.Seit der Fertigstellung im Oktober 1973 wurden die Schleusen des Soyang-Damms bisher 14 Mal geöffnet, zuletzt Ende August 2017.