Präsident Moon spricht nach Explosion in Beirut Beileid aus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat nach der heftigen Explosion in Beirut sein Beileid ausgesprochen.Sein Beileid und Mitgefühl für die Opfer und deren Familien brachte er am Mittwoch in sozialen Netzwerken zum Ausdruck.Auch schickte er ein Beileidsschreiben an den libanesischen Präsidenten Michel Aoun. Darin brachte Moon seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich das Land schnell von den Folgen der Tragödie erholen möge und die Bevölkerung den Frieden wiederlangen werde.Bei der Explosion im Hafen der Hauptstadt starben am Dienstag mindestens 100 Menschen, mehr als 4.000 wurden verletzt.Grund für die Explosion sei nach Angaben der libanesischen Regierung Ammoniumnitrat, das seit 2013 im Hafen lagerte.