WHO: Corona-Testergebnis von nordkoreanischem Flucht-Rückkehrer zweifelhaft

Photo : YONHAP News

Das Ergebnis eines Corona-Tests bei einem nach Nordkorea zurückgekehrten Flüchtling hat Zweifel geweckt.Der Mann sei zwar auf Covid-19 getestet worden, die Ergebnisse seien jedoch nicht schlüssig gewesen, teilte Edwin Salvador, WHO-Vertreter in Pjöngjang, in einer E-Mail an Reuters am Mittwoch mit.Nordkorea hatte am 26. Juli bekannt gegeben, dass ein Ausreißer, der als Corona-Verdachtsfall eingestuft wurde, am 19. Juli drei Jahre nach der Flucht nach Südkorea illegal die Grenze überquert habe und nach Kaesong zurückgekehrt sei. Daraufhin wurde die grenznahe Stadt abgeriegelt.64 primäre und 3.571 sekundäre Kontakte des Mannes seien ausfindig gemacht worden und in eine 40-tägige Quarantäne in Regierungseinrichtungen geschickt worden. Kaesong sei weiterhin abgeriegelt und Hausärzte würden intensive Kontrollen durchführen, sagte Salvador weiter.Die südkoreanische Seuchenkontrollbehörde hatte am 30. Juli mitgeteilt, dass an 16 zurückgelassenen Gegenständen des Flucht-Rückkehrers keine Spuren des neuartigen Coronavirus entdeckt worden seien.