Leistungsbilanzüberschuss im ersten Halbjahr auf Achtjahrestief gesunken

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss ist im ersten Halbjahr auf ein Achtsjahrestief gesunken.Die koreanische Zentralbank teilte heute mit, dass der Leistungsbilanzüberschuss im Juni 6,88 Milliarden Dollar betragen habe. Der Überschuss in der Warenbilanz habe sich als Folge der Corona-Pandemie verringert, gleichzeitig habe sich aber auch das Defizit in der Dienstleistungsbilanz verringert.Die Warenbilanz betrug demnach im Juni 5,87 Milliarden Dollar, 400 Millionen Dollar weniger als im selben Vorjahresmonat. Die Ausfuhren seien im Juni um 9,3 Prozent im Jahresvergleich auf 40 Milliarden Dollar zurückgegangen. Es war bereits der vierte Monat in Folge, in dem ein Rückgang verbucht wurde. Auch die Einfuhren schrumpften den vierten Monat in Folge, und zwar um 9,8 Prozent auf 34,15 Milliarden Dollar.Der Fehlbetrag in der Dienstleistungsbilanz verringerte sich im Juni um 2,14 Milliarden Dollar verglichen mit dem Vorjahresmonat. Die Bank begründete dies mit einem Rückgang des Defizits in der Tourismusindustrie.