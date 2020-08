Hochwasserwarnung für Taedong-Fluss in Nordkorea

Photo : KBS News

Für den Taedong-Fluss in Nordkorea, der durch die Hauptstadt Pjöngjang fließt, ist eine Hochwasserwarnung ausgegeben worden.Auch in Nordkorea richten Unwetter zurzeit großen Schaden an.Im Landkreis Pyonggang in der Provinz Gangwon gingen allein in diesem Monat 760 Millimeter Regen nieder. Das ist mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Niederschlagsmenge pro Jahr. Im Landkreis Pyongsan in der Provinz Hwanghae wurden 560 Millimeter und in Jangpung 550 Millimeter gemeldet.Neben dem Taedong drohen auch die Flüsse Chongchon in der Provinz Nord-Pyongan und Yesong nahe der Stadt Kaesong über die Ufer zu treten.Die nordkoreanische Wetterbehörde sagte vorher, dass bis zu 500 Millimeter Regen zusätzlich fallen würden.Die südkoreanische Regierung teilte mit, dass bisher nicht festgestellt werden konnte, wie groß das Ausmaß der Unwetterschäden in Nordkorea ist.Angesichts der Öffnung des Staudamms Hwanggang am Fluss Imjin in Nordkorea bat sie noch einmal um rechtzeitige Informationen, um die Südkoreaner im Mündungsgebiet des grenzüberschreitenden Flusses bestmöglich schützen zu können.