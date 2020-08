Samsung präsentiert fünf neue Galaxy-Geräte

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat fünf neue Geräte der Galaxy-Reihen präsentiert.Das erfolgte bei einer Online-Unpacked-Veranstaltung, die der Elektronikkonzern am Mittwoch um 23 Uhr koreanischer Zeit startete. Infolge von Covid-19 veranstaltete Samsung zum ersten Mal eine Unpacked-Veranstaltung in Südkorea und ließ sie online weltweit live übertragen.Bislang hatte Samsung Unpacked-Events für Galaxy-Geräte in New York oder San Francisco in Anwesenheit von 3.000 bis 4.000 Vertretern von Medien und Partnerunternehmen veranstaltet.Die Veranstaltung am Vorabend fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Studio statt, dabei waren rund 300 Galaxy-Fans in der Welt zugeschaltet. Deren Reaktionen wie Jubel wurden live übertragen.Präsentiert wurden das Flaggschiff-Smartphone für das zweite Halbjahr Galaxy Note 20, das faltbare Smartphone Galaxy Z Fold 2 sowie die Smartuhr Galaxy Watch 3. Auch wurden der drahtlose Kopfhörer Galaxy Buds Live und der neue Tablet Galaxy Tab S7 vorgestellt.