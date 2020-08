Girlgroup (G)I-DLE erobert mit „DUMDi DUMDi“ iTunes-Charts in 41 Ländern

Photo : YONHAP News

Die koreanische Girlgroup (G)I-DLE hat mit ihrem neuen Lied die iTunes-Charts weltweit erobert.Laut ihrer Agentur rangierte der am 3. August veröffentlichte Song „DUMDi DUMDi“ auf Platz ein in den iTunes Top Songs Charts in 41 Ländern, darunter Indien, Thailand, Singapur, Finnland und Ungarn.Das Lied erreichte auch in südkoreanischen Musik-Streaming-Charts wie Bugs obere Plätze.Das Musikvideo zu dem Lied wurde innerhalb von 40 Stunden nach der Veröffentlichung auf YouTube 30 Millionen Mal angeklickt, was ein Rekord für die Gruppe sei.„DUMDi DUMDi“ ist das erste Sommerlied, das die sechsköpfige Gruppe seit dem Debüt vorstellt.