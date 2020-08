Südkorea meldet 43 Neuinfektionen mit Coronavirus

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Mittwoch auf über 40 geklettert.Grund ist die Zunahme der lokalen Infektionen nach einer stabilen Entwicklung in den letzten Tagen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Donnerstag mit, dass mit Stand von 0 Uhr 43 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt worden seien. Bisher seien 14.499 Infizierte im Land erfasst worden.Es gab 23 lokale Infektionen, während 20 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.95 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen, die Zahl der Genesenen liegt damit bei mittlerweile 13.501.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 beträgt unverändert 302.