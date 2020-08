Südkorea beschließt zehn Millionen Dollar humanitäre Hilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, Nordkorea humanitäre Hilfe im Wert von zehn Millionen Dollar anzubieten.Das Vereinigungsministerium teilte heute die Entscheidung seines Gremiums zur Förderung des innerkoreanischen Austauschs und der Kooperation mit, einem Projekt des Welternährungsprogramms (WFP) zur Unterstützung von Säuglingen, Kleinkindern und Frauen in Nordkorea zehn Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Die Gelder werden aus dem innerkoreanischen Kooperationsfonds bereitgestellt.Damit wurde zum ersten Mal seit dem Amtsantritt des neuen Vereinigungsministers Lee In-young vor kurzem eine humanitäre Hilfe für Nordkorea beschlossen.Die Entscheidung erfolgte auf Bitte des WFP. Ursprünglich war der Beschluss im Juni erwartet worden, wegen der angespannten Beziehungen nach der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros durch Nordkorea wurde die Entscheidung jedoch vertagt.Das Ministerium begründete die Entscheidung damit, dass dies zur Verbesserung der humanitären Situation von Säuglingen und Kleinkindern sowie Frauen beitragen würde, die in Nordkorea am dringendsten Hilfe bräuchten. Die humanitäre Zusammenarbeit wolle man künftig unabhängig von der politischen und militärischen Situation fortsetzen.