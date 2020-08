Hochwasserwarnung für Han-Fluss in Seoul ausgegeben

Photo : YONHAP News

Eine Hochwasserwarnung für die Umgebung der Brücke Hanggang über dem Fluss Han in Seoul ist ausgegeben worden.Die Warnung sei am Donnerstag um 11 Uhr ausgegeben worden, teilte die Stadtverwaltung in einer Notfallmeldung mit.Nach Angaben des Büros für Flutschutz des Han-Flusses erreichte der Pegel an der Brücke mit Stand 11 Uhr 8,23 Meter und steigt derzeit weiter an. Der Grenzwert für eine Warnung liegt bei 8,5 Metern.Der Grenzwert für eine Warnung vor schwerem Hochwasser liegt bei 13,3 Metern. Eine solche Warnung wurde bisher kein einziges Mal für die Umgebung der Brücke Hanggang ausgegeben.Wegen einer Monsunregenfront und des Einflusses des Taifuns Hagupit regnet es seit dem frühen Morgen in den zentralen Gebieten und an der Westküste sehr stark.