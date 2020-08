Gesundheitsminister betont Notwendigkeit von mehr Studienplätzen für Medizin

Photo : YONHAP News

Angesichts eines angekündigten Streiks von Ärzten aus Protest gegen den Regierungsplan für eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze für Medizin hat die Regierung erneut gebeten, durch Gespräche eine Problemlösung zu erreichen.Gesundheitsminister Park Neung-hoo veröffentlichte am Donnerstag eine Stellungnahme an die Bürger. Er bat um Verständnis dafür, dass eine Erhöhung des Studienplatzangebots im Fach Medizin eine unvermeidbare Entscheidung für die Bürger und den Staat sei.Es sei unangemessen, in der ernsten Lage wegen Covid-19 über eine kollektive Arbeitsniederlegung und kollektives Handeln zu diskutieren. Die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger dürften auf keinen Fall bedroht werden, betonte Park.Die Regierung hatte jüngst Pläne veröffentlicht, ab 2022 die Zahl der Studienplätze für Medizin zu erhöhen und dadurch in zehn Jahren 4.000 Ärzte zusätzlich auszubilden. Medizinische Kreise lehnen diese Entscheidung nachdrücklich ab. Eine Organisation von Assistenzärzten kündigte an, am Freitag in einen Streik zu treten.