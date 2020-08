Internationales Medien: USA wollen Konfliktlösung zwischen Südkorea und Japan unterstützen

Die US-Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, Südkorea und Japan bei der Lösung ihres Konflikts um südkoreanische Gerichtsurteile zur Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit aktiv zu unterstützen.



Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Donnerstag.



Ein Beamter des Sprecherbüros des Außenministeriums in Washington sagte dem Sender, Südkorea und Japan müssten eine Lösung für diese sensible Angelegenheit finden. Die Vereinigten Staaten würden als enger Freund und Verbündeter beider Länder alles tun, um deren Bemühungen um die Problemlösung zu unterstützen.



Als Verbündeter und Freund Japans und Südkoreas hielten die USA es für entscheidend, starke und enge Beziehungen zwischen und unter den drei Ländern sicherzustellen, sagte er weiter. Als Grund wurden gemeinsame regionale Herausforderungen einschließlich der durch Nordkorea und andere Prioritäten im Indopazifik sowie auf der ganzen Welt genannt.