Südkorea spendet Costa Rica Güter zur Covid-19-Eindämmung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung und Koreaner in Costa Rica haben der dortigen Regierung Güter zur Eindämmung einer Ausbreitung von Covid-19 gespendet.Die südkoreanische Botschaft überreichte die Güter am Mittwoch (Ortszeit) am Sitz des Außenministeriums in der Hauptstadt San Jose feierlich.Dazu zählen 300.000 von der südkoreanischen Regierung bereitgestellte Atemschutzmasken im Wert von 500.000 Dollar und Handschuhe im Wert von 7.000 Dollar, die das dortige Büro der Koreanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit (KOICA) beschaffte. Auch wurden 10.000 Dollar überreicht, die koreanische Einwohner und Unternehmen sowie die Botschaft in Costa Rica gespendet hatten.Der costa-ricanische Außenminister Rodolfo Solano Quiros sagte, dass die geschenkten Güter eine kostbare Schutzhülle sein würden, die das Leben von Beschäftigten im Gesundheitswesen Costa Ricas schütze.