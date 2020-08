Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag zulegen können.Der Leitindex Kospi beendete den Handel 1,33 Prozent höher bei 2.342,61 Zählern.Die Börse setzte damit ihren Aufwärtstrend fort, nachdem gestern der höchste Stand seit fast zwei Jahren erreicht worden war.Erneut sorgten Erwartungen der Anleger angesichts einer bevorstehenden Einigung in den USA über ein zweites Corona-Hilfspaket für steigende Kurse.Im weiteren Handelsverlauf habe der Markt einen Teil seiner Gewinne wieder eingebüßt, da die politischen Spannungen zwischen China und den USA für weitere Kursverluste an der chinesischen Börse gesorgt hätten, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.