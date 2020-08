Südkorea strebt Abkommen über Austausch von Militärinformationen mit Schweiz an

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut Informationen bald ein Abkommen über den Austausch militärischer Informationen, ein sogenanntes GSOMIA, mit der Schweiz abschließen.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte am Donnerstag mit, der Abschluss eines koreanisch-schweizerischen GSOMIA zur Förderung des Austauschs im Militärbereich und der Rüstungsindustrie werde angestrebt.Die südkoreanische Regierung hat bisher mit 22 Ländern solche Abkommen unterzeichnet.Einige Beobachter vermuten, dass der Abschluss des Militärabkommens für die Verstärkung der Überwachung Nordkoreas gedacht sein könnte, weil die Schweiz Mitglied der Neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand in Korea ist. Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums betonte jedoch, dass der Schritt nicht mit dem Ausbau des gegen Nordkorea gerichteten Überwachungsnetzes zusammenhänge.