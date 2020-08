17 Tote und zehn Vermisste bei schweren Unwettern

Photo : YONHAP News

Bei schweren Unwettern seit dem 1. August sind bisher landesweit 17 Menschen ums Leben gekommen.Zehn Menschen gelten als vermisst.In der Statistik sind die Betroffenen eines Zwischenfalls am Donnerstag am Uiam-Damm in Chuncheon nicht enthalten, da dieser als Bootsunfall eingestuft wurde.2.200 Bewohner von 1.200 Haushalten kamen durch Starkregen und Überschwemmungen zu Schaden.Ungefähr 1.900 Wohnhäuser und 1.100 Viehställe sowie Lagerhäuser wurden beschädigt. Mehr als 1.000 Straßenabschnitte und Brücken wurden überflutet. 8.100 Hektar Ackerfläche wurden nach vorläufigen Schätzungen beschädigt.Laut der Wettervorhersage werden nach einer vergleichsweise trockenen Phase in der Nacht ab Freitagvormittag wieder starke Regenfälle erwartet, zuerst auf der Insel Jeju und im Süden des Landes.