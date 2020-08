Suche nach Vermissten nach Bootsunfall am Uiam-Damm wird fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Nach einem Bootsunfall am Uiam-Damm in Chuncheon wird die Suche nach Vermissten fortgesetzt.Für die Suche nach den fünf Vermissten werden zehn Hubschrauber, 27 Boote sowie 1.386 Feuerwehrleute, Polizisten, Soldaten und Beamte mobilisiert.Auch wurde der Suchradius vergrößert, nachdem zunächst in unmittelbarer Nähe des Uiam-Damms sowie des Paldang-Damms gesucht worden war. Die Suche erstreckt sich aktuell bis zur Jamsil-Brücke. Rettungskräfte aus Seoul leisten hierbei Unterstützung.Am Donnerstag waren acht Personen fortgetrieben worden als ein privates Schlauchboot und ein Boot der Stadt Chuncheon für die Umweltbeobachtung kenterten. Sie hatten versucht, die Besatzung eines Polizeibootes zu retten, das nahe dem Uidam-Damm gesunken war.Eine Person konnte sofort gerettet werden, eine andere wenig später. Eine Person konnte nur tot geborgen werden. Große Schlammmengen im Fluss als Folge sintflutartiger Regenfälle erschweren die Rettungsarbeiten.