Nordkoreas Machthaber besucht Flutkatastrophengebiet

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die von Starkregen hart betroffene Region Nord-Hwanghae besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete heute, dass Kim den Stand der Hochwasserschäden in Daechong-ri im Landkreis Eunpa in Nord-Hwanghae vor Ort unter die Lupe genommen habe.Durch viel und starken Regen infolge einer Monsunregenfront in letzter Zeit sei ein Damm in Daechong-ri eingebrochen, was große Schäden verursacht habe. 730 einstöckige Wohnhäuser und 595 Hektar Reisanbaufläche seien überflutet worden. 179 Wohnhäuser seien eingestürzt, hieß es.Kim ordnete nach dem Besuch den Wiederaufbau an. Er habe die zuständigen Behörden angewiesen, Dokumente vorzulegen, um die für den Vorsitzenden der Kommission für Staatsangelegenheiten, nämlich Kim, vorgesehenen Getreidereserven den Haushalten im Katastrophengebiet zur Verfügung zu stellen.Nach weiteren Angaben betonte Kim auch die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Sicherstellung von Baumaterialien wie Zement für die Wiederaufbauarbeiten auszuarbeiten. Er habe angeordnet, abhängig vom Bedarf die strategischen Reserven des Vorsitzenden freizugeben, um die Materialien sicherzustellen.