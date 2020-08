USA senken Reisewarnung für Südkorea auf Stufe 3

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat seine Reisewarnung für Südkorea auf Stufe 3 „Reise überdenken“ gesenkt.Die neue Warnstufe gab das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Internetauftritt bekannt.Das US-Außenministerium unterhält ein vierstufiges Reisewarnsystem. Die höchste Stufe ist das Reiseverbot.Die USA hatten am 29. Februar die Reisewarnung für Daegu, Epizentrum der starken Covid-19-Ausbreitung in Südkorea, auf die höchste Stufe angehoben. Für die anderen Regionen Südkoreas galt Stufe 3.Washington hatte dann am 19. März die Reisewarnungen für alle Länder in der Welt auf die höchste Stufe angehoben.Das weltweite Reiseverbot wurde am Donnerstag aufgehoben. Das Ministerium kehre zum alten System zurück, bei dem Warnungen für jeweilige Länder bekannt gemacht würden, hieß es.