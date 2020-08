Südkorea erwägt humanitäre Hilfe für Libanon

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung erwägt, angesichts der enormen Explosionsschäden humanitäre Hilfe für den Libanon anzubieten.Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Kim In-chul, am Donnerstag vor der Presse mit. Die Situation werde gründlich unter die Lupe genommen.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, mehrere Hilfsmaßnahmen würden überprüft. Zuerst werde man feststellen, was die libanesische Regierung dringend fordere. Sobald sich dies deutlicher abzeichne, würden konkrete Pläne festgelegt.Wie verlautete, erwäge die Regierung unter anderem die Lieferung medizinischer Güter. Auch indirekte Hilfe über internationale Organisationen sei denkbar.Der Nationale Sicherheitsrat des Präsidialamtes besprach unterdessen bei einer Sitzung des ständigen Komitees am Donnerstag Maßnahmen zur Unterstützung des Libanons.Die Mitglieder hätten über eine Soforthilfe durch die dort stationierte Truppeneinheit Dongmyeong diskutiert, teilte das Präsidialamt mit.Im Libanon ist derzeit die Einheit Dongmyeong mit etwa 280 Soldaten als Teil der UN-Friedenstruppen im Einsatz.