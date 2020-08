Südkoreas Kandidatin für WTO-Vorsitz will bei Japan um Unterstützung werben

Photo : YONHAP News

Südkoreas Kandidatin für den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) Yoo Myung-hee will bei Japan um Unterstützung werben.Sie wolle Japan um Unterstützung für ihre Kandidatur bitten, sagte die Handelsministerin am Donnerstag im Regierungskomplex Sejong auf einer Pressekonferenz. Reporter hatten sie auf einen möglichen Widerstand Japans angesprochen, da zwischen beiden Nachbarn zurzeit handelspolitische und diplomatische Streitereien herrschen.Sie wolle Tokio um Unterstützung bitten, sagte Yoo und verwies auf die Zusammenarbeit beider Länder in der Vergangenheit.Japan sei ein sehr wichtiges Mitglied der WTO. Sie wolle das Land davon überzeugen, dass sie die richtige Person an der Spitze der Organisation und für deren Reform sei.Bei der Versammlung der rund 120 Mitgliedsstaaten in Genf in diesem Monat habe sie den japanischen Botschafter in Genf kontaktiert und ihm ihre Ansichten und Pläne erläutert.Gut funktionierende multilaterale Handelssysteme seien auch für Japan hilfreich, da der Außenhandel für Japans Wirtschaft wichtig sei. Auch bevorzuge Tokio reformorientierte Kandidaten, sagte sie weiter.