Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf 20 gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist am Donnerstag auf 20 gesunken.Elf Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt, während neun lokale Infektionen nachgewiesen wurden. Damit fiel die Zahl der lokalen neuen Fällen wieder unter zehn, nachdem an drei Tagen in Folge zweistellige Werte gemeldet worden waren.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden in Südkorea bisher insgesamt 14.519 Corona-Infizierte erfasst.Sechs lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, drei in der Provinz Gyeonggi.Von den elf eingeschleppten Fällen reisten vier Patienten aus den USA ein, drei aus dem Irak.Am Donnerstag starb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg damit auf 303 an.Bisher wurden 13.543 Infizierte genesen aus der Quarantäne entlassen.